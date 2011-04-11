В Подмосковье пресечена попытка мошенничества на 800 тыс рублей

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11 апреля 2011, 10:49 [«Аргументы Недели. Москва», Елена ПЛАВСКАЯ ]

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОВД по Шаховскому району был выявлен факт мошеннических действий со стороны 32-летнего жителя Наро-Фоминска, сообщил "Аргументам.ру" начальник управления общественных связей ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев.



Как установлено следствием, мужчина, будучи в сговоре со своим товарищем и имея умысел на хищение чужого имущества, подделал платежное поручение на оплату мясной продукции. Впоследствии, на территории одной из организаций, расположенной в поселке Шаховская, преступники пытались завладеть 5 т мяса говядины, принадлежащему индивидуальному предпринимателю, на общую сумму около 800 000 рублей.



По данному факту следственным отделом при ОВД по Шаховскому м.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 159 УК РФ – покушение на мошенничество.



