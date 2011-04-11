ГУВД: За минувшие сутки в Подмосковье без вести пропали 5 человек

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11 апреля 2011, 08:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

По данным ГУВД по Московской области за 10 апреля в регионе зарегистрировано 561 преступление и сообщение о них, из которых раскрыто – 376.

Зарегистрированы, в частности, 112 краж - раскрыты 41. На дорогах Подмосковья в воскресенье произошло 11 ДТП,в авариях погибли 2 и пострадали 10 человек. 5 граждан за минувшие сутки пропали без вести.