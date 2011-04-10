//Криминал

10 апреля 2011, 15:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Торговый центр "Праздник" на северо-западе Москвы по адресу: улица Тушинская, дом 17 оцеплен сотрудниками милиции: днем в воскресенье на пульт "О2" неизвестный сообщил, что в ТЦ находится взрывное устройство.



Все посетители и сотрудники ТЦ эвакуированы, здание полностью оцеплено сотрудниками милиции. На месте работают специалисты инженерно-саперного подразделения, ожидается приезд кинологов.