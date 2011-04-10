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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Криминал
10 апреля 2011, 15:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Торговый центр "Праздник" на северо-западе Москвы по адресу: улица Тушинская, дом 17 оцеплен сотрудниками милиции: днем в воскресенье на пульт "О2" неизвестный сообщил, что в ТЦ находится взрывное устройство.
Все посетители и сотрудники ТЦ эвакуированы, здание полностью оцеплено сотрудниками милиции. На месте работают специалисты инженерно-саперного подразделения, ожидается приезд кинологов.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области