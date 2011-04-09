//Криминал

9 апреля 2011, 20:12 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В Дагестане неизвестные заминировали кладбище. На кладбище в Сепараторном поселке Махачкалы сотрудники ФСБ обнаружили самодельную бомбу мощностью до 3 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану. Бомба, спрятанная за оградой одной из могил, была найдена благодаря вовремя полученной оперативной информации. Взрывное устройство представляло собой обрезок металлической трубы, заполненной смесью аммиачной селитры и сахарной пудры. Бомба была снабжена промышленным электродетонатором, передает "Интерфакс".