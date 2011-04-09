Имаму мечети, убитому в Дагестане, поступали многочисленные угрозы

//Криминал

9 апреля 2011, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Имам мечети Магомед Сайпулаев, убитый этой ночью в своем доме в Кизлярском районе Дагестана, был непримиримым борцом с насилием. Ему неоднократно угрожали бандиты.



Как ранее сообщали "Аргументы недели", имам мечети Магомед Сайпулаев был убит у себя дома в селении Ясная поляна Кизлярского района Дагестана. Неизвестные расстреляли его из автоматического оружия. В Следственному комитете России по Дагестану Интерфаксу сообщили, что по факту убийства имама Магомеда Сайпутдинова возбуждено уголовное дело по ст. 105 ("убийство") и 222 ("незаконный оборот оружия").



"Он был широко известен своей непримиримой позицией по отношению к любым формам насилия, осуждал убийства ни в чем не повинных людей и другие бесчинства членов бандитского подполья, за что бандиты неоднократно угрожали его убить", - говорится в пресс-релизе информационного центра Национального антитеррористического комитета.