Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Имаму мечети, убитому в Дагестане, поступали многочисленные угрозы

9 апреля 2011, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Имам мечети Магомед Сайпулаев, убитый этой ночью в своем доме в Кизлярском районе Дагестана, был непримиримым борцом с насилием. Ему неоднократно угрожали бандиты.

Как ранее сообщали "Аргументы недели", имам мечети Магомед Сайпулаев был убит у себя дома в селении Ясная поляна Кизлярского района Дагестана. Неизвестные расстреляли его из автоматического оружия. В Следственному комитете России по Дагестану Интерфаксу сообщили, что по факту убийства имама Магомеда Сайпутдинова возбуждено уголовное дело по ст. 105 ("убийство") и 222 ("незаконный оборот оружия").

"Он был широко известен своей непримиримой позицией по отношению к любым формам насилия, осуждал убийства ни в чем не повинных людей и другие бесчинства членов бандитского подполья, за что бандиты неоднократно угрожали его убить", - говорится в пресс-релизе информационного центра Национального антитеррористического комитета.

ЕС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…