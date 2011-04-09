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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Дагестане в своем доме расстрелян из автомата имам мечети

9 апреля 2011, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Кизлярском районе Дагестана в собственном доме был расстрелян имам местной мечети.

Имам мечети убит в селении Ясная поляна Кизлярского района Дагестана. Неизвестные расстреляли имама из автоматического оружия. В Следственному комитете России по Дагестану Интерфаксу сообщили, что по факту убийства имама Магомеда Сайпутдинова возбуждено уголовное дело по ст. 105 ("убийство") и 222 ("незаконный оборот оружия").

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