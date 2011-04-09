В Абхазии ищут бандитов, которые напали на российских пограничников

//Криминал

9 апреля 2011, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне во время планового патрулирования территории по патрульным был открыт огонь, в результате чего на месте погиб старший группы подполковник В.Квитко, другой пограничник В.Донов получил незначительные ранения.

В Абхазии ищут диверсантов, напавших накануне на российских пограничников. По предварительным данным, их может быть около полутора десятков человек. Личность одного из нападавших - уроженца Грузии Лаша Сичинава, установлена.



