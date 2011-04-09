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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Абхазии ищут бандитов, которые напали на российских пограничников

9 апреля 2011, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне во время планового патрулирования территории по патрульным был открыт огонь, в результате чего на месте погиб старший группы подполковник В.Квитко, другой пограничник В.Донов получил незначительные ранения.
В Абхазии ищут диверсантов, напавших накануне на российских пограничников. По предварительным данным, их может быть около полутора десятков человек. Личность одного из нападавших - уроженца Грузии Лаша Сичинава, установлена.

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