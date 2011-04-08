В центре Москвы лжеполицейский отобрал машину

//Криминал

8 апреля 2011, 20:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В центре Москвы на улице Пречистенка неизвестный, представившись сотрудником полиции, отобрал у водителя автомобиль отечественного производства ВАЗ-2109.

Злоумышленник показал мужчине какое-то удостоверение, сказав, что он сотрудник полиции, и потребовал отдать ему автомобиль в связи с оперативной необходимостью. Водителю "девятки" не поверил лжеполицейскому, но злоумышленник показал нож, и мужчина под угрозой расправы покинул салон припаркованного автомобиля.

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