ГУВД: За минувшие сутки в Подмосковье без вести пропали 10 человек

По данным пресс-службы ГУВД по Московской области за 7 апреля в регионе зарегистрировано 1257 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 761. Зарегистрировано, в частности, 3 убийства - они раскрыты, 197 краж - раскрыты 66.

На дорогах Подмосковья за четверг произошло 21 ДТП, в авариях погибли двое и пострадали 20 человек. 10 граждан за 7 апреля пропали без вести.





