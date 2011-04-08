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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

ГУВД: За минувшие сутки в Подмосковье без вести пропали 10 человек

8 апреля 2011, 09:21 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

По данным пресс-службы ГУВД по Московской области за 7 апреля в регионе зарегистрировано 1257 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 761. Зарегистрировано, в частности, 3 убийства - они раскрыты, 197 краж - раскрыты 66.

На дорогах Подмосковья за четверг произошло 21 ДТП, в авариях погибли двое и пострадали 20 человек. 10 граждан за 7 апреля пропали без вести.



ЕП