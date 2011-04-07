//Криминал

7 апреля 2011, 13:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В универмаге "Москва" на Ленинском проспекте произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека. Драку устроили 20 человек, вошедшие в здание с дубинками и травматическим оружием.



Инцидент произошел накануне в здании универмага "Москва" на Ленинском проспекте, 54. Один из двадцати вошедших выстрелил несколько раз в потолок из травматического пистолета. После этого охрана магазина вызвала полицию. В магазине завязалась драка между сотрудниками службы безопасности и пришедшими. В результате были госпитализированы три человека. Один из пришедших в магазин людей назвался полицейскому управляющим компанией "Москва", передает "Интерфакс". Мужчина пояснил, что он является новым руководителем универмага.