Судебный пристав попался на взятке в полтора миллиона рублей

//Криминал

7 апреля 2011, 11:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве при получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей задержана женщина-пристав. В отношении судебного пристава-исполнителя Яны Якущенко возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Московское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП). уголовное дело во отношении судебного пристава-исполнителя Перовского районного отдела судебных приставов было возбуждено по факту получения взятки в размере 1,5 млн рублей от представителя фирмы-должника. За 1,5 млн рублей Якущенко обещала снять запрет на право переоформления собственности и ограничения распоряжения недвижимым имуществом фирмы, передает Интерфакс.