В Дагестане трое силовиков подорвались на мине

//Криминал

7 апреля 2011, 11:27 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В Кизилюртовском районе Дагестана недалеко от села Нечаевка трое сотрудников правоохранительных органов подорвались на растяжках. Трое силовиков получили контузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов района. Инцидент произошел недалеко от села Нечаевка в лесном массиве. Около 08.50 мск сотрудники правоохранительных органов проводили оперативно-розыскные мероприятия. В результате подрыва милиционеры получили контузии.