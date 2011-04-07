В Москве из банкомата в отделении Красного Креста украли почти 1,2 млн рублей

//Криминал

7 апреля 2011, 10:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве из банкомата в отделении Красного Креста на юго-западе города украли почти 1,2 млн рублей. Инцидент произошел утром в среду. В 06:15 по мск в ОВД обратился охранник здания.



По словам охранника, в помещение Московского регионального отделения Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, расположенное в 1-м Черемушкинском проезде, вошли четверо неизвестных, отжав входную дверь. Преступники ударили охранника монтировкой, связали его скотчем и вскрыли банкомат. Также неизвестные вскрыли платежный терминал, в котором находилось 23 тысячи рублей, передает «Интерфакс».