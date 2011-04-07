В подмосковном Одинцово из храма похитили четыре иконы

//Криминал

7 апреля 2011, 09:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В подмосковном Одинцово из храма похищены четыре иконы. Инцидент произошел в среду в селе Локотня. Иконы были похищены из Покровского храма. В милицию обратился настоятель храма. Настоятель сообщил о том, что неизвестные попали в помещение храма через окно и похитили иконы, передает РИА Новости. Вчисле украденных икон: "Распятие с предстоящими", "Спаситель", "Покрова Божьей Матери", "Рождество Христово". В настоящее время милиция ведет поиск преступников.