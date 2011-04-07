ГУВД: В Подмосковье за минувшие сутки без вести пропали 16 человек

По данным ГУВД по Московской области за 6 апреля в регионе зарегистрировано 987 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 675.Зарегистрировано, в частности, 4 убийства - все раскрыты, 16 грабежей - раскрыты 6, 138 краж - раскрыты 38.

На дорогах Подмосковья за среду произошло 12 ДТП, в авариях погибли двое и пострадали 12 человек. 16 граждан за сутки пропали без вести.