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ГУВД: В Подмосковье за минувшие сутки без вести пропали 16 человек
7 апреля 2011, 08:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
По данным ГУВД по Московской области за 6 апреля в регионе зарегистрировано 987 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 675.Зарегистрировано, в частности, 4 убийства - все раскрыты, 16 грабежей - раскрыты 6, 138 краж - раскрыты 38.
На дорогах Подмосковья за среду произошло 12 ДТП, в авариях погибли двое и пострадали 12 человек. 16 граждан за сутки пропали без вести.
ЕП