В Приморье пограничники задержали траулер под флагом республики Сьерра-Леоне

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7 апреля 2011, 07:19 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

В Приморье пограничники задержали иностранное рыболовное судно. В порт Находка прибыл подозреваемый в незаконном промысле краба, траулер СТР 420 "Джакор", под флагом республики Сьерра-Леоне. Об этом сообщил представитель пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Экипаж траулера состоял из десяти россиян, двух индонезийцев и одного гражданина Республики Корея. Осмотровая группа выяснила, что траулер оборудован для транспортировки краба в живом виде, передает РИА Новости. На судне отсутствовали документы, разрешающие промысел краба.