В Тюмени 20-летняя девушка в результате шантажа выпала с 12-го этажа

//Криминал

6 апреля 2011, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Тюмени подвыпившая 20-летняя девушка решила пошантажировать подругу, которая не отпускала ее на улицу, и села на перила балкона 12-этажа. Однако не удержалась и упала вниз.

Как сообщают следователи, ночью 4 апреля, после употребления спиртного, девушка решила уехать к знакомым. Однако подруга, видя ее состояние, не отпустила. Тогда девушка вышла на балкон и села на перила, потом не удержалась и упала с высоты 12 этажа. Девушка скончалась на месте происшествия, сообщает Тюменское следственное управление.