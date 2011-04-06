Неизвестные обстреляли здание ОВД в Дагестане

//Криминал

6 апреля 2011, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Дагестане совершено нападение на здание ОВД. Неизвестные обстреляли его из гранатомета и автомата - несколько пуль попали в кабинет начальника. Пострадавших нет.



Неизвестные обстреляли Отделение внутренних дел по Кизлярскому району из гранатомета и автомата, сообщает Интерфакс. Жертв и пострадавших в результате нападения нет. Бандиты, по предварительным данным, передвигались пешком и скрылись в лесу.