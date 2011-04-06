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//Криминал

Неизвестные обстреляли здание ОВД в Дагестане

6 апреля 2011, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

Неизвестные обстреляли здание ОВД в Дагестане

В Дагестане совершено нападение на здание ОВД. Неизвестные обстреляли его из гранатомета и автомата - несколько пуль попали в кабинет начальника. Пострадавших нет.

Неизвестные обстреляли Отделение внутренних дел по Кизлярскому району из гранатомета и автомата, сообщает Интерфакс. Жертв и пострадавших в результате нападения нет. Бандиты, по предварительным данным, передвигались пешком и скрылись в лесу.

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