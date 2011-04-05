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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве убит сотрудник службы эвакуации транспорта

5 апреля 2011, 09:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве убит сотрудник службы эвакуации транспорта

На северо-востоке Москвы накануне совершено убийство: по данным ГУВД, убит сотрудник службы эвакуации транспорта.

Тело 30-летнего потерпевшего было обнаружено в 10:20 утра в понедельник на территории штрафстоянки на Новомосковской улице, по заключению экспертов мужчина скончался от многочисленных ножевых ран.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ.

ЕП