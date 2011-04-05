В Москве убит сотрудник службы эвакуации транспорта

//Криминал

5 апреля 2011, 09:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На северо-востоке Москвы накануне совершено убийство: по данным ГУВД, убит сотрудник службы эвакуации транспорта.



Тело 30-летнего потерпевшего было обнаружено в 10:20 утра в понедельник на территории штрафстоянки на Новомосковской улице, по заключению экспертов мужчина скончался от многочисленных ножевых ран.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ.