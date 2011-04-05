В Москве убит сотрудник службы эвакуации транспорта

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"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
//Криминал
5 апреля 2011, 09:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
На северо-востоке Москвы накануне совершено убийство: по данным ГУВД, убит сотрудник службы эвакуации транспорта.
Тело 30-летнего потерпевшего было обнаружено в 10:20 утра в понедельник на территории штрафстоянки на Новомосковской улице, по заключению экспертов мужчина скончался от многочисленных ножевых ран.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк