ГУВД: За минувшие сутки в Подмосковье без вести пропали 17 человек

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"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
//Криминал
5 апреля 2011, 09:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
По данным ГУВД по Московской области за 4 апреля в регионе зарегистрировано 1158 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 796. Зарегистрировано, в частности, 13 грабежей - раскрыты 2, 158 краж - раскрыты 41.
За понедельник на дорогах Подмосковья произошло 19 ДТП, в авариях погибли три и пострадали 22 человека. 17 граждан за минувшие сутки пропали без вести.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк