ГУВД: За минувшие сутки в Подмосковье без вести пропали 17 человек

//Криминал

5 апреля 2011, 09:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

По данным ГУВД по Московской области за 4 апреля в регионе зарегистрировано 1158 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 796. Зарегистрировано, в частности, 13 грабежей - раскрыты 2, 158 краж - раскрыты 41.



За понедельник на дорогах Подмосковья произошло 19 ДТП, в авариях погибли три и пострадали 22 человека. 17 граждан за минувшие сутки пропали без вести.