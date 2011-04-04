В Петербурге гражданин Узбекистана зарезал землячку

В Петербурге в субботу, 2 апреля, поздно вечером в квартире дома № 25 по Выборгскому шоссе гражданин Узбекистана в ходе ссоры убил свою соотечественницу. 27-летний мужчина истыкал 24-летнюю женщину ножом.

На ее теле обнаружены множественные колото-резаные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Потерпевшая от полученных повреждений скончалась в автомобиле"скорой помощи", когда ее везли в больницу.

Преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия по сообщению службы "03". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ.