ГУВД: За субботу в Подмосковье без вести пропали 20 человек

По данным ГУВД по Московской области за 2 апреля 2011 года в регионе зарегистрировано 1275 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 1003. Зарегистрировано, в частности, одно убийство - оно раскрыто, 18 грабежей - раскрыто 4, 157 краж - раскрыты 43.

На дорогах Подмосковья в субботу произошло 26 ДТП, в авариях погибли 4 и ранены 26 человек. 20 граждан за 2 апреля пропали без вести.