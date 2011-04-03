Военнослужащий убит в воинской части в подмосковной Балашихе

В ночь на 2 апреля в палате медпункта воинской части, расположенной в подмосковной Балашихе, один военнослужащий ВВ МВД РФ нанес другому несколько ударов ножом в грудь, от чего последний скончался, военная прокуратура начала проверку ЧП.



Представитель военной прокуратуры, сообщившая СМИ об убийстве, не назвала фамилии призывников.



Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство.