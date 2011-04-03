Руководство еще одного московского ОВД задержано за взятки

По подозрению в получении взятки в Москве задержаны начальник ОВД по району "Орехово-Борисово Южное" полковник милиции Андрей Алашинов и его заместитель подполковник милиции Виталий Мешков.

Операцию по задержанию провели в минувший четверг сотрудники отдела собственной безопасности округа, которым стало известно, что Алашинов и Мешков вымогают взятку в 40 тыс. рублей за решение конфиденциального вопроса, передает Интерфакс.

Передача денег зафиксирована - деньги получил Мешков. 25 тыс. рублей он оставил себе, а 15 тыс. руб. передал своему начальнику. Оба были задержаны. Материалы в их отношении переданы в СК РФ для возбуждения уголовного дела.