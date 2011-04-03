В Дагестане ночью из огнемета расстрелян фонарь у развлекательного центра

В дагестанском городе Каспийске неизвестный из реактивного пехотного огнемета "Шмель" с берега моря в ночь на воскресенье пытался обстрелять здание развлекательного центра.

Инцидент произошел около полуночи, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального министерства внутренних дел.

Выстрел попал в электрический осветительный столб у здания развлекательного центра. "Ударной волной были выбиты стекла с фасадной части здания и стекла автомобиля ВАЗ 21099, принадлежащего сторожу развлекательного центра", - отмечает пресс-служба.

Сумма ущерба устанавливается, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.