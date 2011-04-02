В Свердловской области возбуждено дело по факту драки в уральской колонии

В Свердловской области по факту массовой драки в исправительной колонии №62 в Ивделе возбуждено уголовное дело.

В ночь на субботу около 2 часов произошел конфликт между осужденными. В результате драки пострадали 26 человек.

Четверо пострадавших были доставлены в центральную больницу при ИК-55 с тяжелыми травмами. Под утро один из госпитализированных осужденных скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

В ходе беспорядков несколько осужденных проникли в магазин, расположенный на территории жилой зоны, и похитили продукты питания.

Североуральским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

В настоящее время оперативная обстановка в ИК-62 находится под контролем. Пстрадавших среди сотрудников уголовно-исполнительной инспекции нет.