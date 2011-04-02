На Украине убит депутат Хмельницкого областного совета Адам Яхиев

На Украине в ночь на субботу, 1 апреля, убит депутат Хмельницкого областного совета Адам Яхиев. В настоящее время на месте убийства Яхиева оперативно-следственные действия проводят сотрудники правоохранительных органов, сообщают украинские СМИ.

Адам Яхиев, 1954 года рождения, был известным в Хмельницкой области бизнесменом. В Хмельницком областном совете он входил во фракцию оппозиционной партии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина».



Подробности и обстоятельства убийства украинского депутата не приводятся.