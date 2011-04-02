За организацию игорного бизнеса в интернете введено уголовное наказание

Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В соответствии с законопроектом, УК РФ и КоАП предлагается дополнить новыми статьями, предусматривающими уголовную и административную ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете и иных средствах, сообщает в субботу пресс-служба президента РФ.