В драке заключенных колонии в Свердловской области погиб один осужденный

В результате конфликта между отбывающими наказание в колонии общего режима в поселке Лесозавод Свердловской области, где находятся неоднократно судимые заключенные, пострадали 9 человек, один из них скончался.

Инцидент произошел около двух часов ночи субботы по местному времени. "Пострадавшие в конфликте осужденные из ИК-62 были госпитализированы в центральную больницу при ИК-55 (город Ивдель). В 05:25 в больнице при ИК-55 один осужденный от полученных травм скончался. Предварительная причина конфликта - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области.

Сотрудники ГУФСИН погасили конфликт в течение часа.