20 кг тротила разнесли дом в ингушском селе

Мощное взрывное устройство сработало во дворе частного домовладения в селении Сагапши Малгобекского района Ингушетии, сообщили в региональном МВД.

Взрыв произошел в 3:30 мск субботы. Взрывное устройство было установлено во дворе пустующего домовладения. Повреждены два дома и крыши нескольких домов на соседних участках. Пострадавших нет.

Предположительная мощность взрывного устройства составила 15-20 кг в тротиловом эквиваленте, уточняет РИА Новости.

В МВД уточнили, что сын хозяина взорванного домовладения, который сейчас вместе с семьей переехал в другой регион России, является активным участником вооруженных бандформирований и находится в федеральном розыске по подозрению в совершении диверсионно-террористической деятельности.