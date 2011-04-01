На Украине в убийстве журналиста Гонгадзе обвиняется Пукач, бывший сотрудник МВД

Генеральная прокуратура Украины обвинила бывшего начальника наружного наблюдения МВД Алексея Пукача в умышленном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, сообщает пресс-служба ведомства.



По информации пресс-службы, сегодня уголовное дело направлено в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по сути. В сообщении Генеральной прокуратуры Украины говорится: "Досудебное следствие установило, что обвиняемый, будучи должностным лицом, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело против которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и служебные полномочия относительно общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Георгия Гонгадзе и умышленно совершил убийство последнего", передает Интерфакс.