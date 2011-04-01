Опознаны останки жены Доку Умарова, убитой во время спецоперации

Гражданская жена лидера «Имарата Кавказ» Доку Умарова, его личный врач и приближенное лицо опознаны среди уничтоженных в результате масштабной операции в Сунженском районе Ингушетии.



Тела убитых в результате спецоперации опознаны, сообщил ИТАР-ТАСС источник в правоохранительных органах республики. "Велика вероятность, что и сам Умаров был ликвидирован в ходе этого спецмероприятия". Однако глава республики заявляет об обратном. Как сообщали "Аргументы недели", Юнус-бек Евкуров сделал официальное заявление: лидер северокавказских террористов Доку Умаров не обнаружен в числе шестерых опознанных боевиков из 17 уничтоженных в ходе спецоперации.