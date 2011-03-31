В Московской области домработница украла драгоценности на миллион рублей

В Московской области домработница украла драгоценности почти на миллион рублей. Инцидент произошел в Солнечногорском районе Подмосковья. Часть украшений воровка успела сдать в ломбард.



Об этом сообщает пресс-службе ОВД Солнечногорского района. В милицию о краже драгоценностей сообщила жительница Химок. По словам потерпевшей, из ее дома пропала шкатулка с ювелирными украшениями, передает "Интерфакс". Женщина рассказала о том, что недавно к ней устроилась новая домработница. Милиционеры нашли 30-летнюю женщину, у которой обнаружилась часть похищенных драгоценностей. Задержанная - уроженка Ростовской области. Домработница созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).