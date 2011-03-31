В Грузии спецслужбы предотвратили теракт в Кутаиси

В Грузии сотрудникам спецслужб удалось предотвратили теракт в городе Кутаиси. По информации местных средств массовой информации, террористы собирались взорвать здание городской мэрии. Подозреваемые в подготовке к теракту были задержаны. у террористов них изъято большое количество тротила. Район, в котором расположено здание мэрии Кутаиси, в настоящее время перекрыт, передает РСН. МВД Грузии намерено сделать официальное заявление.