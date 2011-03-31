В Махачкале убит сотрудник чеченской милиции Агабек Исмаилов

В Махачкале неизвестный застрелил сотрудника чеченской милиции. Убитый - сотрудник ОВД по Курчалоевскому району Чечни Агабек Исмаилов. Преступление было совершено около 8.20 на улице Солдатской.



Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Дагестану. От полученных ранений в шею и грудную клетку Исмаилов скончался. На месте работает оперативно-следственная бригада, сообщил старший помощник руководителя ведомства Алхас Амирханов. В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, передает РИА Новости. Выясняются подробности инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.