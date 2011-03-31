В Москве налетчики, вооруженные пистолетом, ограбили автозаправочную станцию "Роснефть". Преступники украли 24 тысячи рублей. Инцидент произошел в среду на восьмом километре МКАД.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Около 13:00 в помещение АЗС "Роснефть" ворвались двое неизвестных в масках. Угрожая пистолетом продавцу и оператору станции, преступники несколько раз выстрелили в воздух и забрали из кассы около 24 тысяч рублей. Злоумышленники скрылись на автомобиле "ВАЗ-2110". Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). С места преступления оперативники изъяли отпечатки пальцев предполагаемых налетчиков.