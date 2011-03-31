В Челябинской области пьяный милиционер насмерть сбил 11-летнего ребенка

В Челябинской области пьяный сотрудник УВД города Копейск на автомобиле "Toyota" насмерть сбил 11-летнего мальчика. Трагедия произошла 25 марта на дороге из Копейска в поселок Вахрушево.



Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области. Инспектор службы ППCM Андрей Сысков сел за руль автомобиля "Toyota Corolla" в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по автодороге Копейск - Вахрушево. В этот момент на дорогу выбежал мальчик 2000 года рождения. От травм, полученных при наезде автомобиля, ребенок скончался на месте. 28 марта Следственный отдел по Копейску следственного управления СКР возбудил уголовное дело, передает РИА Новости.