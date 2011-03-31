Из редакции газеты Правительства Москвы похитили 150 тысяч рублей

Злоумышленник украл из офиса редакции газеты Правительства Москвы "Тверская, 13" 150 тысяч рублей и ноутбук. Правоохранительные органы ищут преступника. Кража произошла в ночь на среду.



В среду в милицию обратился генеральный директор газеты. По его словам, ночью, когда в редакции никого не было, неизвестный подобрал ключи к замку и проник в помещение. С места происшествия оперативники изъяли отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемого преступника. По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.



