В центре Москвы у швейцарского дипломата угнали джип. В дежурную часть ГУВД об угоне сообщил сам 37-летний атташе посольства Швейцарии. Дипломат заявил о краже автомобиля Jeep Wrangler.



По словам сотрудника швейцарского посольства, он оставил свой автомобиль Jeep Wrangler с дипломатическими номерами около дома номер 11 на Ленинском проспекте во вторник вечером. Утром в среду машины на месте уже не было, передает "Интерфакс". По факту кражи возбуждено уголовное дело.