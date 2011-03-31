На севере Москвы четверо преступников ограбили ресторан. Инцидент произошел в ночь на среду. Был ограблен ресторан "Брюссель" в доме 10/12 по Тимирязевской улице.



Грабители, один из которых был в маске, проникли в заведение через открытую дверь служебного входа. Преступники выключили свет в помещении. Угрожая генеральному директору ресторана, гражданину Бельгии, и двоим сотрудникам, связали их и взломали металлический ящик с деньгами. Оттуда грабители забрали выручку - 450 тысяч рублей, передает РИА Новости. Преступник скрылись с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.