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В Красноярском крае задержан мужчина с мешком героина

31 марта 2011, 09:15 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В Красноярском крае задержан мужчина с мешком героина

В Красноярском крае задержан мужчина с мешком героина на сумму более 300 млн рублей. Изъято более чем 300 тысяч доз героина. Задержали сотрудники Железногорского отдела наркоконтроля.

Об этом сообщила представитель группы информации и общественных связей краевого УФСКН Юлия Шахова.
По ее словам, подозреваемый был задержан 20 марта, однако в интересах следствия ранее об этом не сообщалось. У мужчины было изъято более чем 300 тысяч доз героина, передает РИА «Новости». В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства, а также определяет лиц, организовавших поставку многомиллионной партии героина.

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