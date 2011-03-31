В Красноярском крае задержан мужчина с мешком героина на сумму более 300 млн рублей. Изъято более чем 300 тысяч доз героина. Задержали сотрудники Железногорского отдела наркоконтроля.



Об этом сообщила представитель группы информации и общественных связей краевого УФСКН Юлия Шахова.

По ее словам, подозреваемый был задержан 20 марта, однако в интересах следствия ранее об этом не сообщалось. У мужчины было изъято более чем 300 тысяч доз героина, передает РИА «Новости». В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства, а также определяет лиц, организовавших поставку многомиллионной партии героина.