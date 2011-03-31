Аферист из Конго дурачил московских бизнесменов

В Москве гражданина Республики Конго обвиняют в мошенничестве на сотни тысяч долларов. Имя предполагаемого афериста - Нуомба Бабия Ебибенги. Иностранец выдавал себя за миллиардера.



Об этом сообщила начальник пресс-группы Управления экономической безопасности (УЭБ) ГУВД Москвы Ирина Волк. По ее словам, гражданин Конго одалживал деньги у столичных предпринимателей и не возвращал. Иностранец выдавал себя за миллиардера, владеющего золотыми приисками. Своим знакомым преступник даже показывал фотографии на фоне золотых гор. Как выяснилось, фото Нуомба делал в графическом редакторе Photoshop. Но трюк сработал – сразу несколько бизнесменов с удовольствием одолжили своему новому знакомому. Суммы – от 20 до 200 тысяч долларов.