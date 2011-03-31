В Камчатском крае местного жителя обвиняют в ограблении ветерана ВОВ

В Камчатском крае жителя поселка Козыревск обвиняют в ограблении ветерана Великой Отечественной войны. Расследование уголовного дела завершено. Добычей вора стали 900 рублей.



Преступление было совершено еще в феврале 2011 года. Обвиняемый взломал входную дверь и проник в дом одинокой 86-летней женщины. Хозяйка, ветеран войны, спала. Не найдя в доме денег, злоумышленник разбудил спящую женщину, ударил ее по лицу и открыто похитил принадлежащие ей 900 рублей. После этого вор скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Следственный комитет по Камчатскому краю. 24-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), 158 УК РФ (покушение на кражу) и 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия), передает РИА Новости.