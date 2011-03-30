Налетчики в масках ограбили бензоколонку в Подмосковье

На 9-м километре МКАД в районе Жулебино совершен вооруженный налет на автозаправочную станцию. Около часа назад в помещение заправки вошли двое преступников в масках.



Один из них выстрелил из пистолета в потолок, после чего налетчики заставили персонал отдать им выручку из кассы, сообщает Интерфакс. Похищено 23 тысячи рублей. Преступники скрылись с места происшествия на "Жигулях" зеленого цвета. В Москве объявлен план "Перехват".