В Подмосковье замруководителя УФМС задержан за взятку в 50 тысяч рублей

В Подмосковье заместителя руководителя Управления Федеральной Миграционной Службы (УФМС) по Ленинскому району подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. Сотрудник УФМС задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Андрей Лепехин требовал деньги от гражданина другой страны за получение разрешения на проживание. Об этом сообщает РСН.