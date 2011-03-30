Евкуров: Среди убитых боевиков Умарова пока не нашли

Среди убитых боевиков Доку Умарова пока не нашли, заявил глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. Ранее сообщалось что визуально среди убитых Умаров не опознан, но необходима экспертиза.



Между тем на месте спецоперации в Ингушетии обнаружили тело ещё одного боевика, передает «Интерфакс». В понедельник, 28 марта, в результате спецоперации в республике были убиты 17 боевиков. Еще двое были задержаны. Сегодня задержанных взяли под арест, их подозревают в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово.