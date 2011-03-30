Во Владикавказе арестованы подозреваемые в причастности к теракту в Домодедово. Судья Ленинского суда вынес санкцию на арест до 28 мая обоим братьям Яндиевым, задержанным в Ингушетии.



Их подозревают в причастности к теракту в аэропорту "Домодедово". "Мной внесена санкция обоим братьям взять их под арест на два месяца до 28 мая", - заявил сам судья Артур Цуцаев, передает РИА Новости. По данным Следственного комитета (СК) РФ, Ислам и Илез Яндиевы встретили террориста-смертника Магомеда Евлоева в Москве и доставили его 24 января в аэропорт "Домодедово". Жертвами теракта в Домодедово стали 37 человек, более 120 пострадали.