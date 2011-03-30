В центре Москвы пенсионерку ограбили на 5 миллионов рублей. Золотые ювелирные изделия и деньги у пожилой женщины похитили две преступницы, представившиеся работниками собеса.



Инцидент произошел накануне в Новоспасском переулке. в милицию обратилась 58-летняя потерпевшая. По ее словам, две неизвестные женщины вошли в ее квартиру под видом работников собеса, воспользовались невнимательностью и похитили ювелирные украшения и 3 миллиона рублей. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), передает Интерфакс. Проводится расследование.