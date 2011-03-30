На юге Москвы обнаружены 2 склада с пиратскими дисками на 130 млн рублей

В Москве оперативники пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся сбытом пиратских дисков. Изъята крупная партия контрафактной продукции.



Об этом сообщила пресс-секретарь управления по экономической безопасности (УЭБ) ГУВД Москвы Ирина Волк. В операции были задействованы сотрудники трех ведомств - ФСБ, 4-го управления МВД РФ и столичного УЭБ. Два подпольных склада были обнаружены на юге Москвы. Оттуда пиратские диски (CD и DVD) распространялись по регионам. В помещениях оперативники изъяли свыше 1,34 млн пиратских дисков, полиграфию, голограммы, упаковки, фиктивную документацию, передает РИА «Новости». Предварительная стоимость изъятого контрафактного товара превышает 130 млн рублей.



