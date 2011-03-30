Во Владивостоке неизвестный обстрелял милиционера из травматики

Во Владивостоке неизвестный ранил милиционера из травматического пистолета. Инцидент произошел в среду, 30 марта. Сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба УВД по Приморскому краю. В настоящее время по данному факту проводится проверка, на месте происшествия работают эксперты. В ночь на среду неизвестный несколько раз выстрелил в сотрудника милиции из травматического пистолета и скрылся с места преступления, передает РИА Новости. Ведутся поиски стрелявшего.